《中国重要政经日程》--3月16日

=============================近日重要政经日程==========================

3/19(一)

--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.

3/24(六)

--2012幸福海西经济论坛在厦门举行.

3/25(日)

--2012中国城镇化高层国际论坛在上海举行.

3/29(四)

--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.

4/9(一)

--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.

4/10(二)

--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.

4/12(四)

--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.

--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

4/19(四)

--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.

4/21(六)

--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)