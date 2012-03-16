《中国重要政经日程》--3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
=============================近日重要政经日程==========================
3/19(一)
--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
3/24(六)
--2012幸福海西经济论坛在厦门举行.
3/25(日)
--2012中国城镇化高层国际论坛在上海举行.
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 康熙泽
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。