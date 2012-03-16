《综述》苹果全新iPad上市,股价蹿升至纪录高位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 首台全新ipad发售后股价很快触及记录
* 拆机发现主要零件供应商与之前版本相同
* 全新iPad被视为版本升级,非重大创新
路透悉尼/旧金山3月16日电---苹果(AAPL.O)全新iPad周五成为新一热卖产品,悉尼数以百计的人在凌晨前排队,以抢先买到这款搭载第四代行动通讯(4G)功能的平板电脑,与此同时公司股价首次触及600美元.
在消费者于各大城市街道上排起长长人龙之际,一家企业拆解全新iPad后称,高通(Qualcomm)(QCOM.O)和三星电子(005930.KS)仍是重要零件供应商.
澳洲电讯(TLS.AX)午夜过后便在悉尼和墨尔本抢先开始发售,比苹果自己的零售店开业时间早八个小时.
相比苹果此前发售新品,排队人群有所减少,但商店开门时仍洋溢兴奋之情.这帮助推动公司股价周四在美国交易时段触及纪录高位.公司股价一度触及600.01美元高位,随后回落.
在首台全新iPad在澳洲售出后半小时后,苹果股价达到峰值,使这家全球最具价值的公司市值增加至接近5,600亿美元.仅一个月前,公司股价刚刚超过500美元,今年涨幅已达45%.
苹果股价收报585.56美元,仍然高于Wi-Fi版iPad的起跳价499美元.
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