〔中港个股〕中国中冶今年前两月新签合同额361亿元,同比下降32%

路透上海3月16日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周五公告称,今年1-2月份累计新签合同额361亿元人民币,较上年同期降低32%,但公告并未给出具体原因.

刊登在上海证券交易所的公告显示,前两个月新签合同中,海外合同20亿元.另外,2月新签单笔金额在5亿元以上的合同包括青海盐湖金属镁一体项目240万吨/年焦化工程等四项,均为国内项目.

中国中冶2011年新签合同额2,867亿元,基本与上年持平,其中新签海外合同金额193亿元;[ID:nSB1338246]另外,该公司并预期2011年净利将同比下降20-30%,因地产业务盈利减少等.[ID:nSB1358484]

中国中冶A股周四收报2.67元,过去一个月累计下跌2.55%.(完)

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