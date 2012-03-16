〔葡萄牙经济〕民间债务负担沉重恐削弱经济复苏,令政府的努力落空

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透里斯本3月14日电---葡萄牙正面抗击公共债务危机的举措已赢得国际贷款机构的赞扬,不过沉重的民间债务偿还压力恐将削弱政府令经济恢复健康的努力.
该国未偿还的企业和家庭债务接近经济产出总值的三倍.
葡萄牙央行表示,大约310亿欧元的企业借款将于今年到期;这相当于欧盟/国际货币基金组织(IMF)向该国提供的三年期贷款规模的40%左右.随着不良贷款率急速攀升和信贷收缩,分析师称企业大规模资产出售和破产潮不可避免.
允许企业、特别是受创较重的建筑企业破产,以及高负债家庭大幅削减支出可能导致经济急速滑坡,今年下滑幅度可能超出政府估计的3.3%.
花旗集团预计,葡萄牙经济今年将萎缩5.7%.
这将会减少政府财政收入,令其实现救助计划中设定的财政目标的任务变得更加复杂,打乱政府在2013年回到债市融资的计划,并提高该国需要进一步救助的可能性.
智库欧洲政策研究中心的主管Daniel Gros指出,在其他欧元区二线国家公债收益率已回落的情况下,民间债务是葡萄牙公债收益率水平依然不可维持的主要原因.欧盟统计局称,葡萄牙民间债务与GDP之比在2010年达到249%.
葡萄牙指标10年期公债收益率接近14%,较2010年接受救助的爱尔兰债券收益水平高近7个百分点.
该国政府已经排除了请求获得更多时间或救助金的可能性,不过国际贷款机构表示,如果葡萄牙继续实现救助计划中规定的目标,就将支持该国,直到其能够在市场中获得融资.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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