〔葡萄牙经济〕民间债务负担沉重恐削弱经济复苏,令政府的努力落空

路透里斯本3月14日电---葡萄牙正面抗击公共债务危机的举措已赢得国际贷款机构的赞扬,不过沉重的民间债务偿还压力恐将削弱政府令经济恢复健康的努力.

该国未偿还的企业和家庭债务接近经济产出总值的三倍.

葡萄牙央行表示,大约310亿欧元的企业借款将于今年到期;这相当于欧盟/国际货币基金组织(IMF)向该国提供的三年期贷款规模的40%左右.随着不良贷款率急速攀升和信贷收缩,分析师称企业大规模资产出售和破产潮不可避免.

允许企业、特别是受创较重的建筑企业破产,以及高负债家庭大幅削减支出可能导致经济急速滑坡,今年下滑幅度可能超出政府估计的3.3%.

花旗集团预计,葡萄牙经济今年将萎缩5.7%.

这将会减少政府财政收入,令其实现救助计划中设定的财政目标的任务变得更加复杂,打乱政府在2013年回到债市融资的计划,并提高该国需要进一步救助的可能性.

智库欧洲政策研究中心的主管Daniel Gros指出,在其他欧元区二线国家公债收益率已回落的情况下,民间债务是葡萄牙公债收益率水平依然不可维持的主要原因.欧盟统计局称,葡萄牙民间债务与GDP之比在2010年达到249%.

葡萄牙指标10年期公债收益率接近14%,较2010年接受救助的爱尔兰债券收益水平高近7个百分点.

该国政府已经排除了请求获得更多时间或救助金的可能性,不过国际贷款机构表示,如果葡萄牙继续实现救助计划中规定的目标,就将支持该国,直到其能够在市场中获得融资.(完)