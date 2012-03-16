版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 09:14 BJT

〔中国期市〕大连主力玉米合约涨约1%,因需求强劲而供应吃紧

路透新加坡3月16日电---大连主力玉米合约DCCc3周四上涨约1%至每吨2,477元人民币的纪录高位,因需求强劲而供应吃紧.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐