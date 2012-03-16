《中国股市盘前看点》--3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月消费者物价指数(CPI)
--美国2月实质所得
--美国2月工业生产
**宏观经济和政策面**
--美国财政部最新统计数据显示,1月份中国净增持美国国债76亿美元,为连续五个月减持后的首度增持.[nSB1436792]
**重点行业和公司**
--正在筹划发行H股的海通证券(600837.SS)公布年报,去年实现净利润31.03亿元人民币,同比下降15.82%.[nSB1436594]
--浦发银行(600000.SS)去年实现净利272.86亿元,同比增长42.28%,与之前公司公布的业绩快报基本一致.该行预计今年净利增长17%.[nSB1436542]
--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公布,去年度净利按年增长逾12%,低于市场预期.[nSH0109110]
--交通银行(3328.HK)宣布定向增发募集约565.73亿元人民币,加入今年中资银行再融资大军,并称此次定向增发完成后未来3-4年将再不用融资.[nSH0109670]
**海外动向**
---美国股市标准普尔500指数周四收于1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势.道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收于1,402.60点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验2,350点附近的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。