《中国股市盘前看点》--3月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月消费者物价指数(CPI)

--美国2月实质所得

--美国2月工业生产

**宏观经济和政策面**

--美国财政部最新统计数据显示,1月份中国净增持美国国债76亿美元,为连续五个月减持后的首度增持.[nSB1436792]

**重点行业和公司**

--正在筹划发行H股的海通证券(600837.SS)公布年报,去年实现净利润31.03亿元人民币,同比下降15.82%.[nSB1436594]

--浦发银行(600000.SS)去年实现净利272.86亿元,同比增长42.28%,与之前公司公布的业绩快报基本一致.该行预计今年净利增长17%.[nSB1436542]

--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公布,去年度净利按年增长逾12%,低于市场预期.[nSH0109110]

--交通银行(3328.HK)宣布定向增发募集约565.73亿元人民币,加入今年中资银行再融资大军,并称此次定向增发完成后未来3-4年将再不用融资.[nSH0109670]

**海外动向**

---美国股市标准普尔500指数周四收于1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势.道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收于1,402.60点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验2,350点附近的支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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