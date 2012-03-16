〔中国股市〕周四融资买入较前日减近38%,包钢稀土交易活跃

路透北京3月16日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为 371,209万元人民币,较上交易日减少37.5%.标的证券包钢稀土( 600111.SS )交易活跃,其融 资买入额达11,727万元,居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 3,003,062 261,594 55,340 深圳证券交易所 1,479,757 109,615 44,076(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 李然; 审校 杨淑祯