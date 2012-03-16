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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 09:16 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减近38%,包钢稀土交易活跃

路透北京3月16日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为
371,209万元人民币,较上交易日减少37.5%.标的证券包钢稀土(600111.SS)交易活跃,其融
资买入额达11,727万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所       3,003,062         261,594          55,340
   深圳证券交易所       1,479,757         109,615          44,076(完) 
  
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  --发稿 李然; 审校 杨淑祯

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