〔中港热股〕交行开盘H升A跌,巨额筹资566亿元"定向"降落利长远发展

路透香港3月16日电--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五开盘后在两个市场表现迥异.其H股开盘价升1.78%,A股开盘价则跌0.41%.该行稍早宣布定向增发募集约565.73亿元人民币.

根据公告,是次增发A股约65.42亿股,增发H股约55.60亿股;A股增发价为4.55元人民币,H股增发价为5.63港元.

交行表示,此次定向增发完成后,3-4年内将不再有融资需求;而资本充足率将达13%,核心资本充足率则超过10%.(完)