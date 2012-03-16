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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 09:20 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货脱离六个月高点,然出口销售报告带来支撑

路透悉尼3月16日电---芝加哥大豆期货周五盘初小跌,不过因好于预期的出口销售报告支撑市场人气,大豆期价仍在上日所及的六个月高点下方徘徊.

玉米和小麦期价在上日上涨后亦下滑,因天气异常转暖以及下周初伴有利于作物生长的降雨,提高了2012年美国产出前景.

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