〔台湾股市〕盘初由升转跌,化工类股拖累大盘

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透台北3月16日电---台湾股市周五高开0.11%后不久由升转跌,塑胶类股.TPLI和化学工业类股.TPII令大盘承压,此前媒体报导,韩国与美国及欧洲达成的自由贸易协定对台湾纺织和化学工业的冲击最大.
0103GMT,加权股价指数.TWII下跌12.03点,或0.15%,至8,109.59点,前一交易日收平.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。