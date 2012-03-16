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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 09:23 BJT

〔台湾股市〕盘初由升转跌,化工类股拖累大盘

路透台北3月16日电---台湾股市周五高开0.11%后不久由升转跌,塑胶类股.TPLI和化学工业类股.TPII令大盘承压,此前媒体报导,韩国与美国及欧洲达成的自由贸易协定对台湾纺织和化学工业的冲击最大.

0103GMT,加权股价指数.TWII下跌12.03点,或0.15%,至8,109.59点,前一交易日收平.

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