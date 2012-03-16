〔中国个股〕中国建筑斥资18.2亿元收购新疆建工,意在强化西部布局

路透上海3月16日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四稍晚公告,公司拟通过协议转让方式,以18.20亿元人民币的交易对价,现金收购中建总公司持有新疆建工全部85%的股权.

公告并指出,预计交易完成后,2011年1-9月中国建筑的收入增加54.1亿元,净利润将增加约5,600万元.并且本次交易对财务状况现时影响较小.完成后,中国建筑的资产规模将略微增长约1.62%,资产负债率略微上升0.50个百分点.

公告中称,新疆地区良好的宏观经济环境将为中国建筑的发展提供外部条件,预计“十二五”期间新疆地区GDP年均增速将为10%,固定资产投资年均增速约25%.

中国证券报援引业内人士亦表示,本次收购的主要意义是解决同业竞争问题,实现中建总公司及中国建筑与新疆地方企业的优势互补,进一步完善西部重点市场的布局.

新疆建工主要经营建筑施工业务,是新疆地区最大的施工企业之一,其他业务还包括勘察设计、建筑科研等,拥有中国房屋建筑工程施工总承包特级资质.新疆建工目前形成了房建、建材两大业务板块.

中国建筑日前公告称,今年前两个月地产业务销售额达143亿元人民币,同比增长24.7%;同期销售面积98万平方米,同比下降2.3%.

中国建筑上一交易日收报3.14元/股,近一个月下跌1.26%.

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