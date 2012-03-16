〔中国金融〕深圳打造前海新区金融中心不会威胁香港地位--陈家强

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约3月15日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周四表示,中国深圳扩展金融服务业的计划,对于香港在金融市场交易方面的优势地位不构成威胁.
"目前深圳拥有了一个面向较小企业和成长型初创企业的证券交易所,深圳做得不错...我认为这不会构成什么竞争."陈家强对路透表示.
"我们更多谈论的是,香港金融服务企业为广东和深圳提供更多服务."他说.
2月时,有报导称中国当局正在制订一项计划,准备将深圳前海新区建设成重要的金融中心.
陈家强称,内地与香港均支持这项打造更多跨境金融服务的计划.
"现在需要一些时间来确定如何做这件事,不过这绝对是双方的共同目标."他说,并补充称恒生银行和广州证券组建了一间合资咨询企业,帮助两地建立相关联系.
**人民币ETF**
陈家强表示,有关人民币计价上市交易基金(ETF)及其在香港上市的问题,"应该会很快取得结果."
2月14日,全球首支人民币黄金ETF在香港证交所挂牌交易.这是由恒生银行(0011.HK)推出的恒生人民币黄金ETF(83168.HK).
陈家强称,迈向在香港发行人民币股票ETF的第一步,将需要一支基于港股的ETF在上海证券交易所上市.目前尚未实现这一步,但他期望"将很快实现".
他还表示,有许多技术性问题已经解决,但拒绝给出人民币ETF在香港上市的时间表.
他说,球现在在中国监管机构的手中.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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