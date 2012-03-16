美国否认要求俄罗斯警告伊朗

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月15日电---美国周四否认一家俄罗斯媒体有关美国国务卿希拉里要求俄罗斯警告伊朗的报导。报导称，希拉里要求俄罗斯警告伊朗，即将举行的核会谈是通过外交途径解决伊朗核纠纷的“最后的机会”。

当被问及《俄罗斯商业日报》(Kommersant)周三的一篇报导时，美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)对记者表示：“国务卿没有通过俄罗斯外长拉夫罗夫向伊朗传递警告。”

当被问及希拉里是否在周一与拉夫罗夫的会谈中用到“最后的”一词时，纽兰德答道：“她在会晤中没有使用这个形容词。”

《俄罗斯商业日报》援引该国外交消息人士的话报导称，美国要求俄罗斯警告伊朗领导人，即将就伊朗核计划与六国举行的会谈将是伊朗的“最后机会”。

美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国上周接受了伊朗要求举行新会谈的邀请。

伊朗称将在会谈中提供“新方案”。

俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇(Alexander Lukashevich)表示，他既不能证实亦不能否认该报导。他也未就此详述。（完）