更正:〔金属期市〕美元上扬打压LME期铜下跌,沪铜追赶隔夜涨势上升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:因译文有误,内文第二段改为....铜价本周累计小幅上涨,为四周来第三次",非"连续第四周上扬")
路透新加坡3月16日电---伦敦期铜周五小幅下滑,受美元强势打压,上日因全球供给前景趋紧而上扬逾1%.
0119GMT,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3下跌22美元,至每吨8,543美元.不过铜价本周累计小幅上涨,为四周来第三次.
6月沪铜SCFc3升0.7%,至每吨60,850元人民币(9,600美元),跟随周四伦敦涨势.
Freeport McMoran Copper & Gold(FCX.N)表示,第一季铜产量料下跌约10%,因印尼Grasberg铜矿劳工问题,该矿完全恢复生产需到第二季.
伦敦金属交易所(LME)期铜今年迄今已大涨逾12%,与其他风险资产一样受益于市场流动性增加,此前各国央行放宽信贷条件以刺激经济成长.
尽管主要消费国中国需求前景不稳,但期铜价格仍上涨.中国总理温家宝周四表示,中国必须接受成长放缓,并重申房地产调控不能放松的言论.
欧洲最大铜生产商Aurubis(NAFG.DE)认为中国今年铜需求将强劲,尽管该国今年经济成长料放缓.(完)
--编译/审校 王丽鑫/洪曦/龚芳
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