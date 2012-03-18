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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 07:01 BJT

****主要国家经济指标预测--3月19日****

路透3月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 赤字135 盈余163

(经季节调整)(亿欧元) 盈余12 盈余20

净投资流动(亿欧元) -- 流入32

0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -- +5.5%

(较上年同期) -- -4.3%

工业销售(较前月) -- +3.4%

(较上年同期) -- +5.6%

1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 1月 -- 87.4

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -- +0.9%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 29 29

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月16日(五)

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 顺差7.56 --

对全球贸易收支(亿欧元) 逆差43.5 --

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 逆差76 --

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.9% +2.9%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国实质所得 2月 -0.3% -0.2%

1230 加拿大制造业销售 1月 -0.9% +0.2%

1315 美国工业生产(较前月) 2月 持平 +0.4%

产能利用率 78.7% 78.8%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 74.3 76.0

现况指数 84.2 84.0

预期指数 68.0 72.0

1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 125.1 --

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 +0.1% --

3月18日(日)

2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 102.4 --(完)

--整理 梁睿雪/丁琦; 审校 徐文焰

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