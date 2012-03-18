主要国家经济指标预测--3月19日****

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透3月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 赤字135 盈余163
(经季节调整)(亿欧元) 盈余12 盈余20
净投资流动(亿欧元) -- 流入32
0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -- +5.5%
(较上年同期) -- -4.3%
工业销售(较前月) -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.6%
1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 1月 -- 87.4
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -- +0.9%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 29 29
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月16日(五)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 顺差7.56 --
对全球贸易收支(亿欧元) 逆差43.5 --
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 逆差76 --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 2月 -0.3% -0.2%
1230 加拿大制造业销售 1月 -0.9% +0.2%
1315 美国工业生产(较前月) 2月 持平 +0.4%
产能利用率 78.7% 78.8%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 74.3 76.0
现况指数 84.2 84.0
预期指数 68.0 72.0
1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 125.1 --
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 +0.1% --
3月18日(日)
2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 102.4 --(完)
--整理 梁睿雪/丁琦; 审校 徐文焰
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