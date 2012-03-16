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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 10:19 BJT

〔新加坡股市〕上涨0.3%至七个月高位,受美国数据提振

路透新加坡3月16日电---新加坡股市周五走升0.3%至8月来高位,因美国数据显示劳动力市场状况改善,提振亚股.

0200GMT,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI升0.2%至3,031.95点,此前更一度升至日高3,035.78点.股指今年迄今已升近15%,跟随亚洲市场涨势.

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