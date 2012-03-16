《中国报摘》--其他报纸重要消息3月16日(II)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
**经济参考报**
--博然思维集团(Brunsw ickG roup)第五次年度并购调查结果显示,过半数受访者认为今年全球并购交易量将超过去年;中国企业海外并购是推动今年全球并购的重要力量,而欧洲将成为中国企业海外并购的最主要地区.
--有机构透露,国家发改委15日向中石油、中石化紧急征求成品油价格发布形式,并要求16日上报方案.业内人士表示,此次的紧急咨询,或意味着成品油调价在即,而且将伴随一些政策微调.
**新京报**
--中国银行业协会昨日发布报告称,目前银行业服务收费类问题集中.银行业协会称,目前已在全系统内展开自查清理,3月底前各银行将统一公布所有收费项目细则.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。