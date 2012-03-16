《中国报摘》--其他报纸重要消息3月16日(II)

**经济参考报**

--博然思维集团(Brunsw ickG roup)第五次年度并购调查结果显示,过半数受访者认为今年全球并购交易量将超过去年;中国企业海外并购是推动今年全球并购的重要力量,而欧洲将成为中国企业海外并购的最主要地区.

--有机构透露,国家发改委15日向中石油、中石化紧急征求成品油价格发布形式,并要求16日上报方案.业内人士表示,此次的紧急咨询,或意味着成品油调价在即,而且将伴随一些政策微调.

**新京报**

--中国银行业协会昨日发布报告称,目前银行业服务收费类问题集中.银行业协会称,目前已在全系统内展开自查清理,3月底前各银行将统一公布所有收费项目细则.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进

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