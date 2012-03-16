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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 10:01 BJT

〔中国新债〕中国水电下周五将发12亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月16日电---中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)周五公告称,将于下周五(23日)
在银行间市场簿记建档发行12亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国水电      32       12       12   3/23簿记建档   中国银行     AAA       3/26       3/27
 (601669.SS)  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

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