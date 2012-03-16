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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 10:22 BJT

〔中国金融〕信达资产引入全国社保、瑞银等四家战投,持股占16.54%

路透北京3月16日电---中国信达资产管理股份有限公司周五表示,与全国社保基金理事会、瑞银集团(UBS.N)、中信资本、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)就增资事宜签署战略合作协议,且已完成交割,上述四家战投持股比例占增资后16.54%.

信达资产并表示,根据协议,公司本次引入战略投资共计103.7亿元人民币.在信达引入战投后,将择机在境内外市场上公开发行并上市.

1999年,中国财政部主持设立了华融、长城、东方、信达四家资产管理公司,分别负责收购处置中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)以及中国建设银行四大国有银行的不良资产.

然而在完成处置政策性不良资产的任务后,上述资产管理公司均面临商业化转型问题.(完)

--发稿 沈燕; 撰写 康熙泽; 审校 黄凯

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