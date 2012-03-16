〔中国金融〕信达资产引入全国社保、瑞银等四家战投,持股占16.54%

路透北京3月16日电---中国信达资产管理股份有限公司周五表示,与全国社保基金理事会、瑞银集团(UBS.N)、中信资本、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)就增资事宜签署战略合作协议,且已完成交割,上述四家战投持股比例占增资后16.54%.

信达资产并表示,根据协议,公司本次引入战略投资共计103.7亿元人民币.在信达引入战投后,将择机在境内外市场上公开发行并上市.