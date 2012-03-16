《热点透视》切莫养成轻易释放石油储备的坏习惯

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison/Christopher Swann; 编译 艾茂林
路透伦敦/纽约3月15日电---美国汽油价格正在接近可导致政治风险的每加仑4美元关口.这样一来,路透一则有关英国和美国商议释出战略石油储备的报导,就比较好理解了.对伊朗的边缘政策,全球经济状况脆弱不堪,都意味着近期有关释储的洽谈背后不只是大选年因素在作祟.然而,仅仅因为油价高就动用战略储备的这种行为,正在逐渐变成一种坏习惯.
美国1977年建立石油储备,10多年之后才第一次动用.迄今只在供应短缺的情况下释放过三次,起初是1990-91年的第一次海湾战争期间,然后是2005年的飓风卡崔娜袭击后,再有就是去年的利比亚战争.对于目前热议的这次释储,白宫尚未给予证实.但如果奥巴马总统真的再次行动,释储就会开始变得更像是常规性事件.
在公众对汽油零售价的怒火越烧越旺之际,开启紧急供应阀门,可能为奥巴马赢得短暂的喘息机会.但却不能保证长时间拉低油价.去年6月大规模释储之初,布兰特原油价格的确下跌了8%,但两周之后竟然涨得更高.并无理由期待这一次的结果就会更好.
推动全球油价上涨的力量,部分是伊朗与西方间紧张情势激化的相关忧虑,而非供需失衡.增加供给无助于改变这种心理担忧.而且这一次释储行动也没有经济方面的紧急原因作为支撑.虽然全球经济还远算不上强劲,但相比去年夏天中东动乱期间,当今的经济已经能够更好地抵御一段时期内燃料涨价的影响.
石油消费大国的储备确实非常充裕.单就美国而言,能源部数据显示的库存就接近7亿桶.而全球每天消耗石油9,000万桶左右,去年石油消费国也只不过共释出了6,000万桶.但紧急储备只当为真正的紧急供应短缺服务,否则只会显得像是一出蹩脚的政治把戏.(完)
--译文审校 王丽鑫
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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