〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆持于数月高位附近,兑美元持稳

路透惠灵顿/悉尼3月16日电---澳元和新西兰元兑日圆周五早盘持于数月高位附近,兑美元持稳,美元略受获利回吐压力.

新西兰元兑日圆NZDJPY=R报68.58,此前一度触及七个月高位68.62.若能持续突破该水准,下一目标将为8月1日峰值68.88.