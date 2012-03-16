〔中国新债〕中国水电下周五将发行9亿元中期票据,期限五年

路透上海3月16日电---中国水利水电建设股份有限公司( 601669.SS )周五公告称,将于下周五(23日) 在银行间市场簿记建档发行9亿元人民币中期票据,期限五年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================ 中国水电 9 9 5 3/23簿记建档 工商银行 AAA 3/26 3/27 ( 601669.SS ) ============================================================================================ 截至本募集说明书签署日,中国水电待偿还债务融资工具余额为67亿元,其中企业债券35亿元, 中期票据10亿元,短期融资券22亿元.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网网站(here) --整理 周晓峰; 审校 张喜良