更正:《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币面临跌压,因人民币/美元中间价强劲

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:因英文有误,内文第二段"新加坡4月出口数据"应为"新加坡2月出口数据")
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IFR悉尼3月16日电---美元兑日圆以外亚洲货币大致持平在开盘水准附近,市场最初弥漫着周五常有的避险情绪,而后远比预期要高的人民币兑美元中间价成为主要影响因素.
因新加坡2月出口数据非常强劲,美元/坡元下档受到支撑.新加坡数据能够很好地说明问题,因为路透数据显示,该国的贸易额是其经济规模的三倍.
虽然分析师态度谨慎,但数据也许预示着下周汇控公布中国PMI初值或将稳健.
昨日美元兑日圆以外亚洲货币上探波动区间高端,让接下来的走势变得复杂.追随美元走势很容易,但由于近期波动区间依然未被突破,所以在实现有效突破前,会展开更多盘整.(完)
--编译 白云;审校 郑茵
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。