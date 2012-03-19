(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月12日-16日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周先抑后仰.受中国2月巨额贸易逆差及海外强势美元推动,中间 价曾创一年半来最大单日跌幅.连续两日刷新年内新低后,中间价周五强劲反弹,指引汇价上涨. 官方多次强调要扩大汇率波幅,扩波幅中间价先行渐成市场焦点.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,91天期正回购利率则意外下行,打破约七个月 稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购 利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期. 他们并指出,今年公开市场到期量较少,加之热钱流入压力减小,致央行对冲需求趋弱,近期 更加倾向于使用短期正回购来平滑资金分布.虽然当前一年期央行票据有更多的机构需求,但 是三个月期央票恢复发行的可能性远大于一年期;若恢复发行成真,其发行利率或随91天期正 回购下探.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率当周震荡走升.央行公开市场操作加力,机构对未来资金面的乐观预 期趋淡,再加上重庆市领导职位调整,政局变动进一步加重市场的观望情绪,买气回落造成现 券收益率震荡走升,但预计随着"两会"结束后政策面趋于平稳,近期债市走势将主要关注资金 面情况.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周整体仍维持下行趋势,但跌幅逐渐收窄,因经过前期大幅走跌后,转贴 利率遭遇资金成本仍相对较高的阻力,加之机构因担忧月末翘尾效应而提高警惕,观望情绪浓 重,下周即进入3月下半旬,料转贴利率下跌将渐行渐缓.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC冲高回落,连续第二周收低,累计周跌幅1.4%,为逾两个月最大,两会结束 进入政策观望期,市场心态转趋谨慎,市场资金逐步转入消费类板块为主的防御性品种,中小盘 个股面临较大套现压力,预计下周股市仍以震荡调整为主.[.SSCN] 期市: --沪铜当周[MET/LCN]小幅收涨,但仍未打破近两个月以来的区间震荡走势,价格波动区间维持 在59,000-61,000元之间.尽管美元走强令金属价格承压,不过数据显示美国经济前景改善,加 之供应端的忧虑还是支撑铜价维持在接近本周交投区间上缘.沪铜主要合约SCFc3周五收报 60,780元. 黄金: --当周黄金连续第三周下跌,美联储上调对美国经济前景的评估,促使投资者转移战场.国内主 要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报339.30元,全周下跌逾7元;期金主要合约SHAUM2 收报340.70元.(完) --整理 曹巍浩/曲伟治/周晓峰; 审校 乔艳红