(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的3月12日-16日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周先抑后仰.受中国2月巨额贸易逆差及海外强势美元推动,中间 价曾创一年半来最大单日跌幅.连续两日刷新年内新低后,中间价周五强劲反弹,指引汇价上涨. 官方多次强调要扩大汇率波幅,扩波幅中间价先行渐成市场焦点.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,91天期正回购利率则意外下行,打破约七个月 稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购 利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期. 他们并指出,今年公开市场到期量较少,加之热钱流入压力减小,致央行对冲需求趋弱,近期 更加倾向于使用短期正回购来平滑资金分布.虽然当前一年期央行票据有更多的机构需求,但 是三个月期央票恢复发行的可能性远大于一年期;若恢复发行成真,其发行利率或随91天期正 回购下探.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率当周震荡走升.央行公开市场操作加力,机构对未来资金面的乐观预 期趋淡,再加上重庆市领导职位调整,政局变动进一步加重市场的观望情绪,买气回落造成现 券收益率震荡走升,但预计随着"两会"结束后政策面趋于平稳,近期债市走势将主要关注资金 面情况.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周整体仍维持下行趋势,但跌幅逐渐收窄,因经过前期大幅走跌后,转贴 利率遭遇资金成本仍相对较高的阻力,加之机构因担忧月末翘尾效应而提高警惕,观望情绪浓 重,下周即进入3月下半旬,料转贴利率下跌将渐行渐缓.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC冲高回落,连续第二周收低,累计周跌幅1.4%,为逾两个月最大,两会结束 进入政策观望期,市场心态转趋谨慎,市场资金逐步转入消费类板块为主的防御性品种,中小盘 个股面临较大套现压力,预计下周股市仍以震荡调整为主.[.SSCN] 期市: --沪铜当周[MET/LCN]小幅收涨,但仍未打破近两个月以来的区间震荡走势,价格波动区间维持 在59,000-61,000元之间.尽管美元走强令金属价格承压,不过数据显示美国经济前景改善,加 之供应端的忧虑还是支撑铜价维持在接近本周交投区间上缘.沪铜主要合约SCFc3周五收报 60,780元. 黄金: --当周黄金连续第三周下跌,美联储上调对美国经济前景的评估,促使投资者转移战场.国内主 要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报339.30元,全周下跌逾7元;期金主要合约SHAUM2 收报340.70元.(完) --整理 曹巍浩/曲伟治/周晓峰; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。