《外汇动态》银行间投机客削减美元/台币多仓,但进口商买盘带来支撑

0238GMT---交易员称,在交投受抑的情况下,银行间投机客削减美元/台币多仓,不过台湾进口商买入美元限制了跌势. 美元/台币下跌0.2%,至29.509. 交易员称,进口商倾向在29.500下方买进美元,同时出口商无意在当前价位附近卖出. 由于海外基金的资金流缺少方向指引,而且台湾央行看似将限制汇率双向波动,投资者对大举押注犹豫不决. 美元/台币今日料将在29.480-29.580区间波动.(完) --编译 许娜;审校 孙茉莉