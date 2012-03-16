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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 11:19 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,因逢低买盘和股市持稳

路透东京3月16日电---日本政府公债价格周五回升,受助于逢低买盘,且亦是自上日公债期货引领的下跌中反弹,因股市近期飙升后持稳. 日本股市日经指数.N225周五持平,上日曾触及八个月收盘高位. 周四进行的20年期公债标售符合市场预期,在日本营业年度结束之前获得了来自人寿保险商的强劲买需.许多市场人士说,未来几周这种需求料将持续,并会支撑现货公债.

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