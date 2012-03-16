《企业看点》--3月16日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月16日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 德国一报纸在周五刊出的文章中说,拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)已经对辉瑞(Pfizer)(PFE.N)的动物保健业务提出不具约束力的收购要约,尽管认为辉瑞更可能拆分该业务.[ID:nL2E8EFBZZ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)