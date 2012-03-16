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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 11:22 BJT

〔中国新债〕中铁二十二局下周五将发5亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月16日电---中国中铁二十二局集团有限公司周五公告称,将于下周五(23日)簿记建档发行5亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中铁二十二局    5        5      12   3/23簿记建档  交通银行      AA        3/26       3/27
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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