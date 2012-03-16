〔中国新债〕中铁二十二局下周五将发5亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月16日电---中国中铁二十二局集团有限公司周五公告称,将于下周五(23日)簿记建档发行5亿元 人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中铁二十二局 5 5 12 3/23簿记建档 交通银行 AA 3/26 3/27 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --整理 周晓峰; 审校 曾祥进