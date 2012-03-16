〔路透调查〕人民币汇率波幅年内料倍增至1%,三次降准可期

* 人民币年内料继续升值约2.8%

* 汇率波幅限制年内或倍增至约1%

* 年内料有三次调降存准率,降息可能不大

作者 李然

路透北京3月16日电---路透最新调查结果显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.

接受路透调查的21家机构分析师并认为,中国今年年内调降存贷款利率的可能性不大,监管层料继续使用数量型工具适时适度放松市场流动性,以协助整体经济实现"软着陆".

国信证券资深宏观分析师林松立表示,"在经济下滑的情况下,政府仍会出台鼓励出口的政策,所以全年贸易顺差的概率极大,同时以央行的一贯谨慎有余而言,人民币波动区间在下半年到0.75%较为可能."

其中19家机构预计,人民币兑美元汇率年底时到达1美元兑6.15元人民币水平,相当于较目前6.32元水平升值约2.8%.

参看调查结果表格请点选[ID:CN1437406]

共有16位分析师预计汇率波动区间将会扩大,其中13位的波幅区间预测落在0.7-1%范围内,预测波幅扩大的时点则基本均匀分布在2012年余下时间.另有两位分析师认为汇率波动区间不会变化.

中国总理温家宝周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.[ID:nSB1431998]

从2005年汇改以来,中国实际有效汇率已经提高30%.美国方面并未对人民币升值施加压力,近日白宫高级经济助理斯珀林和美国财长盖特纳先后表态,中国在容许人民币汇率由市场决定上做得不够,有必要让人民币汇率具备更大市场弹性.

中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,而数据公布后,人民币兑美元CNY=PBOC中间价本周一亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.[ID:nSB1426380]

**年内料有三次降准**

此次调查中值还显示,预计央行今年还将三次调降存款准备金率,三季度末到年底时都将保持在19.0%的水平;而一年期贷款利率年内将维持在6.56%的水平不变.

从降准时机来看,二季度内可能有两次,三季度一次,幅度均为50个基点(bp).

银河证券经济学家张新法认为,预计今年资本流入会保持疲软态势、甚至出现资本净流出,从这个角度而言是支持进一步调降存款准备金率的.他预计2012年内还会有3-4次降准.

"加之通胀压力还在下行,周行长又表态存款准备金率的下调空间可以非常大,信贷规模也需要降准来刺激.不过央行喜欢出人意料,具体的降准时机很难预测."张新法说.

中国人民银行行长周小川此前在两会记者会上称,从理论上讲,存款准备金率的下调空间可以非常大,但是动用这一工具的必要性,是要看市场流动性究竟是多还是少."而这个流动性状况又和外汇占款有关系,和国际收支平衡有关系."[ID:nSB1426412]

今年以来欧债危机形势暂稳,美国经济回升迹象明显,国际资本回流欧美步伐相应放缓.中国1月外汇占款新增1,409亿元人民币,扭转连续三个月跌势.不过,2月贸易数据惊现314.9亿美元逆差,预示国际收支形势仍难乐观.

中国央行数据显示,2月新增人民币贷款7,107亿元人民币,投放仍然乏力,显示实体经济依然孱弱,企业信贷需求不足.2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.0%,低于14%左右的今年预期目标.[ID:nSB2025175](完)