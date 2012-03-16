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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 11:33 BJT

〔中国新债〕中国海运集团下周五将发40亿元中期票据,期限三年

路透上海3月16日电---中国海运(集团)总公司周五公告称,将于下周五(23日)簿记建档发行40亿元人民币
中期票据,期限为三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国海运集团   60       40       3   3/23簿记建档   中国银行     AAA       3/26       3/27 
                                     
 =============================================================================================(完)

  截至募集说明书签署日,中国海运集团待偿还余额为252.5亿元,其中公司本部企业债券余额20亿元,中期
票据余额125亿元,下属子公司中海集运(2866.HK)(601866.SS)企业债券余额18亿元,下属子公司中海发展
(600026.SS)(1138.HK)中期票据余额50亿元、可转债39.50亿元.

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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