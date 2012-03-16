〔中国新债〕中国海运集团下周五将发40亿元中期票据,期限三年

路透上海3月16日电---中国海运(集团)总公司周五公告称,将于下周五(23日)簿记建档发行40亿元人民币 中期票据,期限为三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 中国海运集团 60 40 3 3/23簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27 =============================================================================================(完) 截至募集说明书签署日,中国海运集团待偿还余额为252.5亿元,其中公司本部企业债券余额20亿元,中期 票据余额125亿元,下属子公司中海集运( 2866.HK )( 601866.SS )企业债券余额18亿元,下属子公司中海发展 ( 600026.SS )( 1138.HK )中期票据余额50亿元、可转债39.50亿元. 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 周晓峰; 审校 曾祥进