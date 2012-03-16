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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 11:56 BJT

〔标题新闻〕SWIFT支付系统周六将剔除被欧盟列入黑名单的伊朗银行,以遏制伊朗为核计划融资

注:SWIFT是环球同业银行金融电讯协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8EF5US]

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