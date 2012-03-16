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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 11:54 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘小跌0.1%,徘徊八个月收盘高点附近

路透东京3月16日电---日本股市日经指数周五早盘持稳,上日触及八个月收盘高点.出口类股上日劲扬后,今日遭遇温和卖盘.

日圆兑美元从11个月低点反弹,促使出口类股部分回吐昨日涨幅.索尼(6758.T)下跌0.5%,本田汽车(7267.T)下挫0.6%,工业机器人制造商Fanuc(6954.T)下滑0.3%.

日圆兑美元最新报83.42,周四在电子交易平台EBS一度下探84.187.

日经指数.N225早盘收低0.1%,报10,116.32点.东证股价指数.TOPX涨0.1%,报864.55点.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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