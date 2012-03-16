〔中国电力〕华中电网今年供应仍紧张,今夏缺口料约900万千瓦--新华

路透北京3月16日电---新华社周五报导称,中国今年华中电网电力供应仍紧张,预计今夏最大用电缺口约为900万千瓦,年底冬季将高达1,200万千瓦.

报导指出,在国家发改委和国家电网公司对今年的电力供需形势分析预测中,华中电网首次取代华东电网,成为电力形势最为紧张的地区.华中电网覆盖湖北、河南、湖南、江西、四川和重庆六省市.

预计华中电网今年最高负荷将达1.39亿千瓦,统调用电量8,423亿千瓦时,分别同比增长11.5%和9.5%.

报导援引华中电网负责人称,若仅依靠现有资源和维持现有接受区外电力的规模,到"十二五"(2011-2015年)后期,华中地区缺电形势将更加严峻,届时仅湖北一个省的最大电力缺额就可能高达1,000万千瓦.

该负责人指出,华中电网覆盖的六省市总体上呈"缺煤、少气、贫油、多水"的特点,但大量水电外送,仅有少量留在本地,因此能源对区外依存度高.

报导称,截至去年,华中电网的缺电局面已由季节性、局部性发展成为全年性、全区域性,电网首次在春、秋非大负荷季出现限电.华中电网去年全年累计拉闸限电量59.7亿千瓦时,同比增加49亿千瓦时.累计拉闸限电天数233天,同比增加178天.

中国电力企业联合会此前预计,"十二五"全社会用电量年均增长8.8%,"十三五"期间料放缓至5.6%,但电力供应紧张可能更加突出.(完)