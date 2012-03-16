〔中国电力〕华中电网今年供应仍紧张,今夏缺口料约900万千瓦--新华

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透北京3月16日电---新华社周五报导称,中国今年华中电网电力供应仍紧张,预计今夏最大用电缺口约为900万千瓦,年底冬季将高达1,200万千瓦.
报导指出,在国家发改委和国家电网公司对今年的电力供需形势分析预测中,华中电网首次取代华东电网,成为电力形势最为紧张的地区.华中电网覆盖湖北、河南、湖南、江西、四川和重庆六省市.
预计华中电网今年最高负荷将达1.39亿千瓦,统调用电量8,423亿千瓦时,分别同比增长11.5%和9.5%.
报导援引华中电网负责人称,若仅依靠现有资源和维持现有接受区外电力的规模,到"十二五"(2011-2015年)后期,华中地区缺电形势将更加严峻,届时仅湖北一个省的最大电力缺额就可能高达1,000万千瓦.
该负责人指出,华中电网覆盖的六省市总体上呈"缺煤、少气、贫油、多水"的特点,但大量水电外送,仅有少量留在本地,因此能源对区外依存度高.
报导称,截至去年,华中电网的缺电局面已由季节性、局部性发展成为全年性、全区域性,电网首次在春、秋非大负荷季出现限电.华中电网去年全年累计拉闸限电量59.7亿千瓦时,同比增加49亿千瓦时.累计拉闸限电天数233天,同比增加178天.
中国电力企业联合会此前预计,"十二五"全社会用电量年均增长8.8%,"十三五"期间料放缓至5.6%,但电力供应紧张可能更加突出.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。