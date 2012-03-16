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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 11:55 BJT

《外汇动态》朝鲜计划发射卫星对美元/韩元汇价几无影响

0337GMT---朝鲜(北韩)表示计划在4月中旬发射卫星后,美元/韩元KRW=KFTC几无变动. 朝鲜中央通讯社称,届时将向南发射卫星,但不会影响周边国家,是次发射卫星是出于"和平的目的".[ID:nSB1437210] "投资者几乎没在意这则消息,因为卫星不是什么特别的东西,"一外资银行驻首尔的资深交易员表示. 美元/韩元跌0.3%至1,124.1,韩股.KS11跌0.2%.(完) --编译 白云;审校 张荻

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