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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 12:09 BJT

〔东北亚情势〕日本称朝鲜发射卫星将违反联合国安理会决议--时事社

路透东京3月16日电---日本时事社周五报导称,日本外务省官员称,朝鲜发射卫星将违反联合国安理会决议.日本将与美韩讨论朝鲜发射卫星一事.(完)

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