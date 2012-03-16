〔中国货币市场〕回购利率持窄幅震荡,下周关注公开市场央票是否重启

路透上海3月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五主要品种仍持稳,央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,并未对资金面形成冲击.业内人士指出,下周需关注央票是否会重启.

交易员表示,虽然目前流动性保持稳定,但随季度末临近,机构谨慎心理升级,一个月期等跨月资金交易量大增.因此若下周重启央票,或将对市场市场信心造成冲击.若未重启,鉴于资金面仍相对宽松,市场或将安然度过.

"连着发了几周正回购,看过来(收紧资金)效果也不大,所以下周一如果报(央票)需求了,市场会有反应,回购利率可能上的更多了."华南一银行交易员称.

该交易员并指出,随着银行放贷规模逐步恢复,银行体系资金或面临着重新分配,对流动性宽松形成阻力."但这是个循序渐进的过程,不会很快出现,"他称.

上海一银行交易员并提醒,衡量近期资金面,外汇占款也是重要参考因素,如果资金持续外流,资金面也难免承压.

中国人民银行本周公开市场央票继续暂停发行,将净回笼570亿元人民币.其中,今日进行的200亿元人民币91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp),至3.14%,打破约七个月的稳势.[CN/MMTCN]

欧债危机形势趋稳减缓热钱流出,令中国1月外汇占款重现增长,扭转了此前连续三个月的跌势,但随后公布的2月进出口数据惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大,令市场再度担忧资金外流的状况.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3836 2.3549 2.87 3,921.88

七天CN7DRP=CFXS 2.8985 2.8841 1.44 495.52

14天CN14DRP=CFXS 2.9953 2.9841 1.12 127.94

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3938 2.3630 3.08 1,272.98

七天CHICNY7D=CFXS 2.8908 2.8802 1.06 73.09

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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