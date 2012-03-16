〔中国金融〕信达引入全国社保基金及瑞银等四家战投,将择机境内外上市(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 信达资产引入四家战投,社保基金投资50亿占8%股份

* 其它三家为瑞银,中信资本,渣打银行,合计占股8.54%

* 信达将择机在境内外上市

路透北京3月16日电---中国信达资产管理股份有限公司周五宣布引入全国社保基金及瑞银等四家战略投资者,并将择机在境内外市场公开发行(IPO)并上市.这也是中国四家资产管理公司中最早引入战投的一家,意味着其在商业化转型方面又迈出一步.

本次引入战略投资共计103.7亿元人民币,信达已就增资事宜签署战略合作协议并完成交割,四家战投持股比例占增资后股本16.54%.其中全国社会保障基金理事会投资50亿元,占股8%;其它三家外资战略投资者分别为瑞银集团(UBS.N)、中信资本、渣打银行(2888.HK)(STAN.L),合计占股8.54%.

"根据公司发展战略,2010年完成整体改制,2011年完成引入战略投资者,其后将择机上市,目前正在进行准备工作,没有具体的时间表."信达资产公司董事会秘书张卫东在记者会上称.

他并表示,此次增资并没有影响老股东的权益,而是通过新增股份的方式进行,财政部仍为第一大股东,社保基金为第二大股东.根据相关规定,自交割期三年内,战略投资者所持股份不能转让.

张卫东同时指出,中国信达将与战略投资者在资产管理,财富管理,投融资,投资银行,金融租赁,海外业务等多个业务领域进行合作,

2010年,信达资产管理公司整体改制,注册资本251亿元,财政部持有100%股份.去年底,信达公司总资产达1,724亿元,净资产376亿元,当年实现税后净利63.8亿元.

目前,信达公司在全国设有31家分公司,设立证券,保险,信托,租赁,基金等金融平台.

1999年,中国财政部主持设立了华融、长城、东方、信达四家资产管理公司,分别负责收购处置工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)以及建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大国有银行的不良资产.在完成处置政策性不良资产的任务后,上述资产管理公司均面临商业化转型问题.(完)