《中国信用市场综述》央行降回购利率提振利差交易,投资焦点转向城投债

作者 钟华

路透北京3月16日电---低廉的资金价格,高企的债券收益率,这往往是投资者大兴利差交易的良机.中国央行正回购中标利率本周意外走低似乎正为这一机会孕育更好的温床.

此外,近来一系列政策举措显现风险释缓的可能,令最近投资者风险偏好逐渐增强,并以身试险转向城投债.

央行公开市场周四打破近七个月稳态,91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp)至3.14%,这意味着中国央行在逆周期的宏观审慎管理框架和"预调微调"政策基调下,进一步显示出维持市场流动性宽松的立场.

这对比近来不断走低的银行间市场利率,这一信号似乎更显强烈.目前银行间指标利率--银行间七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS已跌破3%的关口,较其2月下旬5.5%的水平跌去近一半.

当前低水平回购利率若就此能在较长的一段时间得以维持,投资者采取借入低成本资金,买入高息债券的利差交易就将更有利可图,胆大投资者甚至还可以采取重复上述操作模式的杠杆交易,扩大交易杠杆水平.

路透数据显示,中央结算公司AA评级一年期银行间中短期票据收益率估值AAIC1YY=CDC周四为4.9448%的水平,与七天期回购利率之间的利差已经扩大到逾200个bp.这显然有助于增强对投资者采取利差交易的动力.

不过,投资者最近将交易目光由年初集中于中短期票据,开始转向城投债,这亦并非没有道理.

毕竟,各个信用评级的中短期票据收益率已被投资者大幅推低,普遍达到了去年6月以前的市场水平.而且各个期限品种的中短期票据收益率与国债收益率之间的利差也大幅收窄.交易机会已经暂时趋弱.

相比来说,以城投债为代表的企业债收益率还依然保持相对高位.路透数据显示,中央结算公司周四的AA评级五年期的中短期票据收益率AAIC5YY=CDC估值低于企业债(无担保)收益率AAIFN5YY=CDC估值约172个bp.企业债相对估值优势较为明显.

当然,市场之所以对城投债给予更高的收益率估值,也在于其可能有更高的信用风险溢价.不过,随着企业融资成本降低,银行信贷不断投放,以及中国政府施行风险缓释举措,将会逐渐降低大量城投债的发行主体发生信用违约的概率.

中国总理温家宝在"两会"上就称,要妥善处理地方债务的存量,严格控制增量;且对其中的公益性项目债务,中央政府和地方政府会负责偿还.银监会此前已经采取新政,银行据此对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

2011年末,中国包括融资平台城投债在内的地方政府性债务余额为10.7万亿元人民币,较上年增加3亿元;2010年底融资平台公司债务余额为4.97万亿元.

但是,投资者对城投债投资并非可以高枕无忧,仍面临违约条件触发和资金价格大幅波动,以及流动性不足等诸多因素带来的较大不确定性.

然而,投资者可以从除发行主体财务数据之外的项目性质、担保条件、贴补水平和当地经济状况等诸因素来寻找城投债的相对确定性,并采取其他交易工具降低风险,获取投资机会.(完)