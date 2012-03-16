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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 12:25 BJT

〔美国经济〕里奇蒙联储总裁拉克尔认为美国或需要在2013年考虑升息

路透3月16日电---美国里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示,不赞成美国央行本周维持利率在近零水准至少至2014年后期的决定,因为他认为应该早于那个时候升息.

"经济在温和扩张,通胀率接近央行委员会2%的目标,"拉克尔在里奇蒙联储网站公布的声明中称.

他表示,应该在2013年某个时候就升息.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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