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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 12:10 BJT

〔东京汇市〕美元升势放缓,因投资者了结近期获利

* 美元兑日圆和欧元逼近阻力水准

* 由于美国前景改善,美元升势仍完好

路透悉尼/东京3月16日电---美元涨势周五在亚洲时段略为放慢,因投资者在关键的阻力水准之前,了结近期美元大涨的获利.不过由于美国经济前景好转,美元升势未变.

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