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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 12:17 BJT

《外汇动态》美元/日圆下挫,受获利了结打压

0351GMT---一家大型日系银行的交易员称,美元/日圆JPY=下跌0.3%,至83.30日圆,受获利了结打压. 他称,近期关键的一点是,美元是否能够守在83.00日圆上方,并补充道,若跌破该位,那么美元回落动能或增强. "市场很多传言称83.00-83.50日圆区域存在买兴,若守住此区域,我认为美元可能将很轻易地反弹.但若跌破该区域,那么美元走势将变得艰难,"他称. 有传言称,83.10-83.00日圆附近挂有美元止损单.(完) --编译 许娜;审校 白云

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