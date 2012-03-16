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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 12:48 BJT

〔泰国经济〕未来半年通胀问题不太严重,不需以利率工具应对-央行总裁

路透曼谷3月16日电---泰国央行总裁张旭州周五表示,未来六个月,泰国通胀问题将不会太严重,不需要动用利率工具或其他措施加以应对.

张旭州对记者称,通胀是受到全球原油价格上涨的推动.

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