《国际油市分析》美国释出战略石油储备的实际操作或比以往更复杂

路透华盛顿3月16日电---美国战略石油储备没有以前那么名副其实了.

美国总统奥巴马已愈发接近史无前例在任内二度释放紧急储油,目的在于降低接近纪录高位的油价,有专家表示,过去一年美国油市的物流格局发生了巨大改变,释放石油储备的过程现在也许将变得更慢,更复杂.

动用储存在墨西哥湾四个巨大盐穴中的7亿桶石油,几乎肯定会进一步打压全球原油期货价格,让驾车出行的民众为油价松一口气,如果全美汽油价格能因此不会涨逾每加仑4美元的话,奥巴马也将在11月大选中因此受益.

周四路透报导,英国将同意与美国合作释出战略石油储备后,油价一度最多跌去3美元.英国官员表示,释放油储的时间和细节将在夏季前拟定[ID:nSB1436378],油价通常在夏季冲高.

但是将原油运送至相应炼厂处的物流操作变得比以往更复杂.

曾在布什和克林顿在位时监督美国油储事务的John Shages指出,得克萨斯州至俄克拉荷马州大型油管的运输方向已反转,将降低战略石油储备最大盐穴的配送能力.国内石油产量反弹,且东海岸最大炼厂可能关闭将限制对储备原油的需求.

战略储备原油最终能找到买家这点几乎毫无疑问,因为这些原油通常是谁出的竞价高,就卖给谁.但配送这些原油的速度将比美国政府预期更慢.

"美国物流系统在转变,"美国前能源资料协会(EIA)主管卡鲁索说."那可能会促使管理战略石油储备的官员重新考虑该如何配送这些原油,尤其在极端情况下."

油储释放安排对奥巴马来说,几乎跟争取国际支持其这么多年来第二次干预油市一样棘手,难度也不亚于防止共和党以此为由对他发起抨击,指责他在大选前耍手段.

**新纪元**

美国掀起页岩油开采热,以及从加拿大进口油砂原油增多,已经使美国能源版图发生变动.目前石油行业都争先恐后的把美国中部过剩原油运往墨西哥湾沿岸,与美国最初规划战略石油储备时的历史趋势截然相反.

经历阿拉伯石油禁运后,美国国会在1970年代中期创建石油储备,初衷是以输油管道为首要途径,将石油从墨西哥湾运至该地区炼厂以及更北边的买家.

"事实上石油管线输送方向是在由北向南,而非由南向北,这是一个重大转变."花旗集团大宗商品研究主管、美国前国务院能源专家Edward Morse指出.

美国能源部称,战略原油储备可对49家加工产能加总超过500万桶的炼厂以及五个海洋油库输送石油.500万桶约是整个美国日加工总产能的三分之一.其设计运输能力为下达指令后两周内进行释放,且可维持日均100万桶的速度长达一年半,足以满足5%的国内需求.

一名部门官员称,目前释储速度最快可达每日425万桶,略低于440万桶的设计能力,因一个储油油轮存在破损.

不过,行业分析师对此表示怀疑.

Morse称,上述最快速度目前看来难以实现,物流问题已经限制了去年夏季政府释放3,000万桶原油的速度.当时是美国历史上最大规模一次释储,以应对利比亚供油中断.

从战略储备释放出的原油,会遭遇已经在通过油管或油轮运送的原油,通常水路都十分拥挤,因此系统运输能力可能不足以立即向外运出多出来的上千万桶原油.

能源部去年8月日均释放的原油数量为74.3万桶.

该部称,会定期详细评估商用运输能力,并对必要时每日向市场供应425万桶石油抱有信心.

但许多分析师怀疑,一次性需求会不会有这么高.

Shages称:"在没有严重供应中断的情况下,很难想象美国会按最大能力释放战略石油储备."他现在自己经营一家名为Strategic Petroleum Consulting的公司.

**SEAWAY管道与费城需求**

即便如此,这个系统的灵活性现在也已经下降.

Shages表示,改变日运载量35万桶的Seaway管线输油方向,以将俄克拉荷马州库欣地区的过剩原油运到墨西哥湾炼厂,这几乎肯定会伤及位于德州Freeport码头的Bryan Mound战略储油基地的释油能力.

Bryan Mound是四个储备基地中最大的一个,能够容纳战略储备总量的约三分之一.数据显示,去年释放的石油储备中约有43%是来自该基地.

在运营商Enterprise Products(EPD.N)到6月完成管道改向后,该管道将只限于经由两个墨西哥湾终端及一个当地管道系统向休斯敦地区的炼厂运油.

但据一名能源部门官员称,Bryan Mound仍能以每天125万桶的速度释出原油.

"即便seaway油管完成输油方向逆转,但从Bryan Mound基地配送原油的能力还是比该基地的最高释油速度高25%,因此绰绰有余."这名官员表示.

连接路易斯安那州和伊利诺州的CAPline管道,规模是从南至北输油管道中最大的.这个管道日运载量一直不到其120万桶日运载能力的四分之一,理应有足够的剩余运输能力--但该管道利用率偏低是因为,充足的加拿大和北达科他州原油供应,已能满足美国中西部炼油商.

与此同时,德州鹰滩页岩油气项目(Eagle Ford Shale)产量不断增加,逐渐满足墨西哥湾沿岸工厂,因此后者对进口的需求下降.因法律禁止大部分美国原油出口,战略储油供应通常只能取代海运进口石油.

运至墨西哥湾区域的原油日进口量去年下跌8%,至500万桶以下,是1990年来以来最低.

去年,至少有一部分释出的战略储油发生方向偏离,被运到比墨西哥湾更远的地方.

Tesoro购买了120万桶原油,其全部炼厂都在西海岸.而东海岸炼油商Sunoco购买了140万桶.总统奥巴马去年针对琼斯法案签署了44道豁免令,以允许企业动用非美国油轮进行运输.

但东海岸今年市况看似不那么好.如果Sunoco找不到买家,就料将在6月前关闭在费城日加工原油33.5万桶的炼厂.这可能令该地区日加工产能降至不到70万桶.

KBR Advanced Technologies的资深油市咨询师Mark Routt表示,若无法将石油迅速提供给最需要的人,释放储备的速度最终就变得毫无意义.

"假设你有这样的释储能力,但把石油运到不需要它的地方,对市场不会真有什么帮助,"Routt说.(完)