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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 12:37 BJT

《外汇动态》美元/日圆料在83.00日圆和82.65日圆附近获得支撑

0418GMT---Saxo Capital Markets驻新加坡外汇分析师Andrew Robinson称,美元/日圆可能在位于83.00日圆附近的100小时移动均线切入位处获得支撑. 美元/日圆过去一周半涨势,即从80.586日圆涨至周四在EBS交易平台所及11个月高位84.187日圆的38.2%回档技术位为82.811日圆. Robinson称,在略低于此位的82.65日圆(3月9日高位)处存在更多支撑. 美元/日圆JPY=最新下跌0.2%,至83.40日圆.(完) --编译 许娜;审校 田建华

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