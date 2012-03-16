〔表格〕人民币年内料续升2.8%,波幅或倍增至约1%--路透调查

路透北京3月16日电---路透调查显示,人民币兑美元汇率CNY=年底前将较目前水平升值 约2.8%;人民币汇率弹性年内将加大,波幅限制将扩大至约1%的水平,较目前的0.5%倍增. 21家接受调查的机构分析师认为,央行今年料将三次调降存款准备金率,三季度末到年底时 都将保持在19.0%的水平;而一年期贷款利率年内将维持在6.56%的水平不变. 欲浏览相关路透调查稿件,请点击[ID:nSB1437214] 以下为本次路透调查结果: 表一. 人民币汇率 ------人民币/美元汇率------ -----人民币汇率波动区间----- 一季末 二季末 三季末 四季末 扩大后的范围 扩大时点 预测中值 6.30 6.26 6.22 6.15 预测数量 19 19 19 20 16 17 ----------------------------------------------------------------------------- 国信证券 6.30 6.28 6.26 6.25 0.75% 下半年 东方汇理银行 6.31 6.28 6.24 6.20 ~ ~ 交通银行 6.30 6.20 6.15 6.10 0.7-1% 当人民币汇率接近均衡水平 华宝信托 6.32 6.28 6.23 6.20 0.75% 最早三或四季度 交银国际 6.30 6.25 6.15 6.10 1% 最早二季度 华融证券 6.30 6.20 6.25 6.00 1.5-2% 2013年末 中信证券 6.28 6.23 6.15 6.10 1% 会很快 野村 6.28 6.18 6.17 6.15 ~ ~ 渣打银行 6.33 6.31 6.26 6.21 1% 上半年 Forecast Pte 6.30 6.26 6.19 6.15 0.70% 2012年内 上海证券 6.30 6.25 6.20 6.15 2% 2012年内 银河证券 ~ ~ ~ ~ ~ 上半年 北京领先国际 6.30 6.30 6.30 6.30 0.9-1% 二季度 华泰证券 6.32 6.35 6.38 6.40 0.70% 4月 华侨银行 6.31 6.28 6.22 6.16 1% 2012年内 瑞穗银行 6.30 6.25 6.20 6.10 0.80% 二季度 大和资本市场 ~ ~ ~ 6.15 保持不变 无 ING 6.30 6.27 6.22 6.13 保持不变 无 汇丰银行 6.27 6.22 6.17 6.12 1% 2012年内 国开证券 6.32 6.24 6.14 6.05 4% 今年年中以后 资本经济 6.32 6.28 6.24 6.20 1% 二季度末 表二.利率和存款准备金率 一年期贷款利率(现值6.56%) 一年期存款利率(现值3.5%) 存款准备金率(20.5%) 一季末 二季末 三季末 四季末 一季末 二季末 三季末 四季末 一季末 二季末 三季末 四季末 中值 6.56 6.56 6.56 6.56 3.50 3.50 3.50 3.50 20.50 19.50 19.00 19.00 预测数 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (具体机构略) 注: ~为未提供数据. --发稿 李然; 审校 林高丽