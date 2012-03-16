〔中国能源〕2015年页岩气目标产量65亿立方米,上半年启动更大规模招标(更新版)

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* 2015年中国页岩气目标产量为65亿立方米

* 力争2020年页岩气产量达到600-1000亿立方米

* 上半年启动第二批规模更大的页岩气招标计划

路透北京3月16日电---中国正大力推进页岩气开发利用,将2015年产量目标定为65亿立方米,并拟于今年上半年启动第二批规模更大的页岩气招标计划,参与企业与出让区块数目均较首次有所增加.

国家能源局周五发布页岩气规划称,中国将参照煤层气财政补贴政策,研究制定页岩气具体补贴政策;此外,页岩气出厂价格将实行市场定价.

"我觉得到2020年,如果我们页岩气产量能够1,000亿立方米,对于我们国家提高天然气的自给率,调整我国的能源结构将会发挥重要的作用."能源局油气司司长张玉清在记者会上表示.

而到2020年,中国将力争页岩气产量达到600-1,000亿立方米,并推进两湖，苏浙皖，鄂尔多斯等地区勘探开发.

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气,目前美国处于开发领先地位,其去年页岩气产量超过1,700亿立方米,极大改变了美国能源消费结构.

对于中国的页岩气的储量规模.张玉清表示,目前国内外对此尚存不同看法.是次中国能源局的规划显示,中国页岩气可采资源量约25万亿立方米,大于常规天然气资源.

而"十二五"期间(2011-2015年),中国目标探明页岩气地质储量为6,000亿立方米,可采储量2,000亿.

中国页岩气资源丰富但地质条件复杂、类型多样,在勘探开发技术上仍与发达国家差距较大.规划指出,期望2015年前,中国可突破页岩气勘探开发关键技术,主要装备实现自主化生产.

张玉清并称,中国将继续与有经验的外国公司合作,引进页岩气勘探开发技术,以降低勘探成本.之前壳牌(RDSa.L)已与中石油在富顺-永川区块开展合作.

**第二批页岩气公开招标**

国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.

对于第二批页岩气开发区块的公开招标启动时间,国土资源部地质勘察司处长高炳奇在记者会间隙表示,"可能今年4、5月份,也可能上半年".

"跟第一次相比,肯定是区块的块数要增加,参加的单位,家数也增加."他对记者表示."第一次是邀请招标,这次是公开招标."

中国在去年6月末时曾发布了第一批页岩气招标.评标结果公示,首批页岩气招标四个区块中的两个分别被中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)和河南煤层气公司获得.[ID:nSB1822429].

除空白区块外,中国有部分的页岩气资源分布在油气开发区域内.政府要求其所有者在开发石油和天然气常规资源的同时,需加大对页岩气资源的开发力度,

高炳奇并称,若上述区域未来出现页岩气开发不足的情况,将依法监督,并不排除收回重新向社会招标出让的可能.

中国的页岩气资源广泛分布于四川、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西、新疆等地区,目前共有19个页岩气勘探开发区.(完)