更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆持稳在数月高位附近,兑美元持稳

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(更正:因英文原文有误,内文第二段改为"之后回落到68.53日圆",非"63.53日圆")
路透惠灵顿/悉尼3月16日电---澳元和新西兰元兑日圆周五均保持在多月高位附近,兑美元则持稳;美元遭逢些许获利了结压力.
新西兰元兑日圆NZDJPY=R触及七个月高位68.63日圆,之后回落到68.53日圆.交易员表示,新西兰元未来上看8月1日高位68.88日圆.
澳元兑日圆AUDJPY=R报87.78日圆,徘徊在10个月高位左右.盘中一度高见88.01,然后再度遭遇强大阻力.澳元兑日圆本月已三度挑战88日圆,若能有效突破将可上看5月高位88.75.
Arab Bank Australia交易员David Scutt说,澳洲经济数据必须明显好转,才能帮助澳元有效越过那道关卡.近来澳洲数据疲软.
澳元及新西兰元兑美元均收复近来的多数跌幅,因美元上涨动能减少.
澳元兑美元AUD=D4报1.0531,持稳于纽约尾盘水准.澳元本周曾跌至1.0422美元,是1月20日以来最低,本周温和下跌0.4%.
新西兰元兑美元NZD=D4日内上涨0.1%,至0.8206,稍早时曾高见0.8231.(完)
--编译 洪曦/李婷仪;审校 龚芳/杜明霞
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。