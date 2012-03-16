更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆持稳在数月高位附近,兑美元持稳

(更正:因英文原文有误,内文第二段改为"之后回落到68.53日圆",非"63.53日圆")

路透惠灵顿/悉尼3月16日电---澳元和新西兰元兑日圆周五均保持在多月高位附近,兑美元则持稳;美元遭逢些许获利了结压力.

新西兰元兑日圆NZDJPY=R触及七个月高位68.63日圆,之后回落到68.53日圆.交易员表示,新西兰元未来上看8月1日高位68.88日圆.

澳元兑日圆AUDJPY=R报87.78日圆,徘徊在10个月高位左右.盘中一度高见88.01,然后再度遭遇强大阻力.澳元兑日圆本月已三度挑战88日圆,若能有效突破将可上看5月高位88.75.

Arab Bank Australia交易员David Scutt说,澳洲经济数据必须明显好转,才能帮助澳元有效越过那道关卡.近来澳洲数据疲软.

澳元及新西兰元兑美元均收复近来的多数跌幅,因美元上涨动能减少.

澳元兑美元AUD=D4报1.0531,持稳于纽约尾盘水准.澳元本周曾跌至1.0422美元,是1月20日以来最低,本周温和下跌0.4%.

新西兰元兑美元NZD=D4日内上涨0.1%,至0.8206,稍早时曾高见0.8231.(完)

--编译 洪曦/李婷仪;审校 龚芳/杜明霞

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]