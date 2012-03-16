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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 14:38 BJT

更正:〔澳洲股市〕终场收于平盘,国内高利率和中国经济放慢担忧压制人气

(更正:因译文有误,最后一段改为"收低1.6点",非"收低1.6%")

路透墨尔本3月16日电---澳洲股市周五呈现无方向的交投,未能从走势更好的美股获得刺激,因为对国内高利率以及中国经济放慢的担忧令投资者备感压力.

不过,在资源类股的带动下,大盘本周仍录得1.5%的涨幅.

摆脱2008年信贷危机以来,澳洲股市走势落后于地区和美国股市,过去一年累计下跌6%,同期标准普尔500指数.SPX上涨9%.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收低1.6点至4,276.2点,周四收跌0.2%.(完)

--编译 吴云凌;审校 艾茂林

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