更正:〔澳洲股市〕终场收于平盘,国内高利率和中国经济放慢担忧压制人气

路透墨尔本3月16日电---澳洲股市周五呈现无方向的交投,未能从走势更好的美股获得刺激,因为对国内高利率以及中国经济放慢的担忧令投资者备感压力.

不过,在资源类股的带动下,大盘本周仍录得1.5%的涨幅.