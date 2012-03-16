更正:〔澳洲股市〕终场收于平盘,国内高利率和中国经济放慢担忧压制人气

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:因译文有误,最后一段改为"收低1.6点",非"收低1.6%")
路透墨尔本3月16日电---澳洲股市周五呈现无方向的交投,未能从走势更好的美股获得刺激,因为对国内高利率以及中国经济放慢的担忧令投资者备感压力.
不过,在资源类股的带动下,大盘本周仍录得1.5%的涨幅.
摆脱2008年信贷危机以来,澳洲股市走势落后于地区和美国股市,过去一年累计下跌6%,同期标准普尔500指数.SPX上涨9%.
根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收低1.6点至4,276.2点,周四收跌0.2%.(完)
--编译 吴云凌;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。