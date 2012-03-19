《交易视点》海龙短融是否违约将影响中国高收益信用债走向--中金

路透上海3月19日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报预计，山东海龙短融是否违约将成为高收益信用债的分水岭，如果海龙短融最终违约，尽管其规模很小，但会打破市场对政府或银行隐性兜底的传统理念，对信用风险偏好可能产生明显的负面冲击。

**关注海龙短融是否违约**

山东海龙4亿元短融将于4月15日到期，从目前的情况看，公司在短融到期前通过有效重组化解债券支付危机的可能性已经不大。

如果海龙短融最终不发生违约，很大程度上只能寄希望于在当地政府协调下，动用其可控制的银行资源支持企业兑付。但对于银行来讲，向已经明显不具备还款能力、处于破产边缘、背负大量债务诉讼的企业发放贷款，将面临很大的内控和监管压力，最终能否实施变数很大。

近期有媒体基于发行人的融资和担保公告，分析报导公司获得兴业银行青岛分行等银行信贷支持，可能用于偿付到期短融，但我们认为这种可能性极小，公司公告的融资和担保行为大多应都是现有债务的到期续贷。

另有媒体报导公司很有可能在地方政府的介入下进行破产重整，但这将意味着短融无法按期清偿，发生实质性违约。海龙短融最终能否兑付将对信用债市场的风险偏好产生重大影响。

如果该短融能够在地方政府协调下动用银行资源顺利兑付，则会进一步强化政府对债券违约零容忍的市场预期，推动高收益品种继续上涨，短期受益最大的将是政府背景最强的国有企业，如城投债，或是一些实力强劲银行承销的品种；而民营企业债和公司债由于非国有背景和承销商非银行受益程度有限。

如果海龙短融最终违约，尽管其规模很小，但会打破市场对政府或银行隐性兜底的传统理念，对信用风险偏好可能产生明显的负面冲击。

从操作策略上讲，建议高收益品种仓位重的投资者适当减轻仓位，增加组合的防御性，静观事态发展；仓位不重的投资者仍可以持有城投债以及一些相对优质的非城投品种，这些品种不存在违约风险，即使有短期估值冲击，流动性压力也不会太大。

**银行间：低评级、短期限受到追捧**

上周短融中票发行支数显着增加但规模不大，考虑到本月到期高峰的影响，净增量仍然很低，中短期限品种供给压力仍然很小。

而与短融中票形成鲜明对比的是，伴随需求的回暖，上周企业债和公司债发行开始放量，结构上城投类和低等级债占比很高。

1-3年期品种收益率有望继续下行，但评级间利差进一步收窄的空间已经不大，考虑到4月海龙短融能否兑付仍有不确定性，不建议激进加仓AA-及以下评级品种，且应注意回避纺织化工相关行业以及中小民营企业。

**交易所：供给上升对公司债负面影响更大**

交易所高收益债目前的有利因素是绝对收益率仍然很高，与AA评级中票甚至部分AA-中票的利差很大，在高低评级行情轮动中仍有相对价值；不利因素是供给压力较中票明显增大。

对于谨慎的投资者，建议可以开始注意控制仓位；对于激进的投资者，我们仍然认为城投债的相对价值最好。

城投债目前供给压力的上升更多地可以理解为需求的好转，从历史上来看，供给的增加并不一定意味着估值风险的上升。尽管目前二级收益率已低于一级发行水平，会抑制进一步的下降空间，但持有风险也不大。

公司债收益率的历史表现与供给压力的相关性更高一些，这可能与公司债需求群体更为狭窄，对基金需求依赖性较高有关。

**新券配置建议**

上周新发短融中，AA级华晨和石药评分达到3-，不弱于本周AA+个券，相对价值突出，其中华晨评级展望正面，未来如评级上调可带来一定交易性机会。

上周新发中票推荐AA+渝文资和AA京煤，AA-三房巷信用资质不弱于上周AA级品种，相对价值较高。

上周新发非城投企业债中，江泉债优于渝粮债，定价也优于上周可比的公司债，风险承受能力较高的投资者可以适当配置。城投企业债中，优先推荐债项评分达到投资级的宿建债和来宾债，投机级品种中建议优先考虑评分在4大档的品种，包括郑新债、西江债、五华国投债、遵义投资债、攀国投债。

新发公司债中，建议优先考虑评分4大档的美兰债、西建债和鹏博债。(完)

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