更正:〔国际油市〕布兰特原油期货回升至123美元上方,受伊朗紧张局势带动

(更正:因译文有误,内文第五段改为"禁止金融机构与伊朗央行进行石油交易",非"禁止其与OPEC成员国的央行进行石油交易")

路透新加坡3月16日电---布兰特原油期货周五反弹至每桶123美元上方,前一交易日遭遇大幅下滑,因伊朗和西方之间的紧张态势引发的油价上涨促使西方国家领导人准备释放战略石油储备.

0520GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.48美元至123.08美元,上日继路透报导称英美准备释放石油储备后,其结算价下跌近2美元.

美国原油期货CLc1上升0.36美元至105.47美元.

"我们认为油价可能会持续攀高,因为离制裁的时间越来越近了,"法国兴业银行商品分析师Jeremy Friesen说.

西方对伊朗的制裁即将在数月之内生效.制裁行动旨在禁运伊朗石油至欧洲,并禁止金融机构与伊朗央行进行石油交易,藉此更进一步孤立伊朗.

制裁伊朗已经帮助推动布兰特原油今年以来上涨将近14%,引发油价高升可能损及美国经济成长的担忧.

路透周四报导,两名英国消息人士称,英国已决定与美国展开合作,释出战略石油储备.但是数量及确切的时间表尚未决定.[ID:nSB1436378](完)

--编译 杜明霞/李婷仪;审校 艾茂林/吴云凌

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